인도 주재 이란 대사관: 갈리바프는 브릭스 의회 의장 회의에 참석하지 않는다

ABNA 통신 보도에 따르면, 인도 주재 이란 대사관은 소셜 네트워크 중 한 곳의 자체 계정에 이렇게 썼다: 뉴델리 주재 이란 이슬람 공화국 대사관은 일부 예상치 못한 상황으로 인해 이란 이슬람 협의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프가 뉴델리에서 열리는 브릭스 회원국 의회 의장 회의에 참석할 수 없음을 알린다.

인도 주재 이란 대사관은 이어 이란 이슬람 공화국 의회 대표단이 이 회의에 참석할 것이라고 강조하며 덧붙였다: 이란은 브릭스 회원국 중 하나로서 이 그룹의 정상회의와 회의에 최고 수준으로 적극적이고 효과적으로 참여하겠다는 약속을 다시 한 번 확인한다. 이와 관련하여 이란 대표단은 특히 의회 관계와 협력 분야에서 양자 및 다자 협력을 확대하고 심화시키는 것을 목표로 브릭스 회원국 대표단과의 대화와 협의를 계속할 것이다.

이 대사관은 이어 지적했다: 이란 이슬람 공화국 대사관은 또한 이 회의 개최를 위한 훌륭한 환대와 준비에 대해 인도 정부에 진심 어린 감사를 표한다. 브릭스 회원국 의회 의장 정상회의의 완전한 성공을 기원하며, 이 정상회의가 회원국 간의 협력과 교류를 강화하는 방향으로 건설적인 결과를 가져오기를 희망한다.

인도는 제12차 브릭스 회원국 의회 회의를 주최할 예정이며, 이 이틀간의 행사는 10월 26일부터 27일(아반월 4일과 5일)까지 의회 단지 내 삼비단 중앙 홀에서 개최될 예정이다.