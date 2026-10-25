국가안보위원장: 이스라엘을 1시간 이내에 주거 불가능하게 만들 것이다!

ABNA 통신 보도에 따르면, 의회 국가안보 및 외교정책 위원장인 에브라힘 아지지는 소셜 네트워크 중 한 곳의 자신의 계정에 이렇게 썼다. "우리의 안보와 국가 이익에 대한 어떠한 조치가 취해지더라도, 점령지들을 주거 불가능하게 만드는 데는 1시간도 걸리지 않는다는 것을 알아라."

아지지는 자신의 계정에 게시한 이미지에서 시온주의 정권의 담수화 플랜트, 핵심 교량, 에너지 시설 등 핵심 인프라를 표시했다.