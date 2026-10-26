독일, 시오니스트 정권의 범죄에 대한 우려 표명에 그쳐

ABNA 통신이 알자지라 통신을 인용해 보도한 바에 따르면, 독일 외무부는 오늘 월요일 성명을 발표하면서 시오니스트 정권이 억압받는 팔레스타인 민중에 대한 범죄를 계속하는 것을 규탄하지 않고 이 정권의 확장주의에 대한 우려 표명에만 그쳤다.

독일 외무부가 이에 관해 발표한 성명에는 다음과 같이 밝혀졌다: 베를린은 요르단강 서안에서 긴장 고조와 폭력적 조치에 대해 깊이 우려하고 있다. 또한 요르단강 서안에 대한 완전한 통제를 행사할 가능성에 관한 네타냐후의 발언은 우려스럽다고 선언한다.

이는 시오니스트 정권이 일요일 크네세트 선거일에 요르단강 서안의 모든 육로 통과 지점을 폐쇄한다고 발표한 가운데 이루어졌다. 이 결정은 이 정권의 군대가 이 점령 지역에서 대규모 작전을 시작하고 헤브론에서 약 2000명의 팔레스타인인이 집을 떠나 displaced된 가운데 취해졌다.

이스라엘 군대는 또한 일요일부터 팔레스타인 노동자들의 요르단강 서안과 요르단 계곡의 이스라엘 정착촌 출입이 금지되고 산업 지역을 포함한 이 지역에서의 출입이 중단될 것이라고 발표했다.