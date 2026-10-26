유엔 사무총장, 긴장 고조에 자제 촉구

ABNA 통신이 알자지라를 인용해 보도한 바에 따르면, 유엔 사무총장 안토니우 구테흐스는 지역의 긴장 증가에 따라 당사자들에게 중동에서의 전쟁 재개를 피할 것을 촉구했다.
구테흐스는 카이로 방문 중 소셜 네트워크 X에 다음과 같이 썼다: 명확하고 분명한 메시지를 전하고 싶다: 우리는 최대한의 자제와 외교적 해결책이 필요하다.
그는 경고했다: 우리가 현재 목격하고 있는 군사적 위협이 광범위하고 상호적인 긴장 고조로 이어진다면 지역 상황은 통제 불능이 될 수 있다.
유엔 사무총장은 또한 국제법에 따른 항행의 권리와 자유가 호르무즈 해협, 바브엘만데브 해협 및 주변 지역에서 완전히 회복되어야 한다고 강조했다.
구테흐스는 또한 "미국과 이란 간의 대화에 필요한 조건 창출"을 지원하는 이집트의 역할을 칭찬했다.
26 10월 2026 - 19:08
News ID: 1882909
Source: ABNA
안토니우 구테흐스는 미국과 이란에 중동에서의 전쟁 재개를 피하고 외교적 해결책을 취할 것을 촉구했다.
ABNA 통신이 알자지라를 인용해 보도한 바에 따르면, 유엔 사무총장 안토니우 구테흐스는 지역의 긴장 증가에 따라 당사자들에게 중동에서의 전쟁 재개를 피할 것을 촉구했다.
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