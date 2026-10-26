유엔 사무총장, 긴장 고조에 자제 촉구

ABNA 통신이 알자지라를 인용해 보도한 바에 따르면, 유엔 사무총장 안토니우 구테흐스는 지역의 긴장 증가에 따라 당사자들에게 중동에서의 전쟁 재개를 피할 것을 촉구했다.

구테흐스는 카이로 방문 중 소셜 네트워크 X에 다음과 같이 썼다: 명확하고 분명한 메시지를 전하고 싶다: 우리는 최대한의 자제와 외교적 해결책이 필요하다.

그는 경고했다: 우리가 현재 목격하고 있는 군사적 위협이 광범위하고 상호적인 긴장 고조로 이어진다면 지역 상황은 통제 불능이 될 수 있다.

유엔 사무총장은 또한 국제법에 따른 항행의 권리와 자유가 호르무즈 해협, 바브엘만데브 해협 및 주변 지역에서 완전히 회복되어야 한다고 강조했다.

구테흐스는 또한 "미국과 이란 간의 대화에 필요한 조건 창출"을 지원하는 이집트의 역할을 칭찬했다.