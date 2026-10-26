사우디 외무부, 빈 살만의 테헤란 방문에 관한 성명 발표

ABNA 통신이 알자지라를 인용해 보도한 바에 따르면, 사우디아라비아 외무부는 사우디 대표단의 테헤란 방문에 관한 성명을 발표했다.

사우디아라비아 외무부 성명에는 다음과 같이 밝혀졌다: 사우디아라비아 국방장관 칼리드 빈 살만의 테헤란 방문은 메카 공동방위협정 회원국들의 긴장 완화 노력의 틀 안에서 이루어진다. 테헤란 방문의 목적은 현재 위기의 당사자들 간의 대화와 외교적 해결을 장려하는 것이다.

외무부는 또한 이 방문을 카타르와 파키스탄이 수행하는 중재 노력을 지원하는 차원이라고 밝혔다.

사우디아라비아 외무부는 위기 당사자들이 이 방문의 결과와 중재 노력에 대해 긍정적이고 실용적인 태도를 취하기를 희망했다.

외무부는 이어 지역의 군사적 긴장 확대를 방지하기 위한 협상 채널 개설의 중요성을 강조했다.

사우디아라비아 외무부는 또한 위기를 종식시키고 지역과 세계의 안보와 평화를 실현하는 합의에 도달하기를 희망했다.

외무부는 다시 한번 지역의 안보와 안정 확립에 있어 메카 협정 회원국들의 중심적 역할을 강조했다.