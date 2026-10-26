예멘 군 당국자, 사우디 아람코 투자자들에게 경고

ABNA 통신이 알-마시라를 인용해 보도한 바에 따르면, 예멘 군 당국자는 사바 통신과의 인터뷰에서 다음과 같이 말했다: 우리는 사우디 아람코 회사의 모든 투자자들에게 어떤 투자 결정을 내리기 전에 이 회사의 재무 지표와 주가를 주시할 것을 권장한다.

이 예멘 군 소식통은 경고를 이어가며 덧붙였다: 아람코 회사와 그에 대한 투자는 안전하지 않으며, 이 회사의 시장 가치는 1000억 달러 이상 감소했다. 그럼에도 사우디아라비아는 예멘 군대에 의한 이 회사에 대한 반복적인 표적 공격의 영향을 검열하고 있다.

이 예멘 군 당국자의 경고는 이 나라의 군대가 사우디 아람코 회사의 주주들에게 이 회사에 대한 주식 보유를 계속함으로써 발생하는 손실에 대해 경고한 가운데 나왔다.

예멘 군대는 반복적으로 승객과 항공사들에게 메카와 메디나 공항을 제외한 사우디아라비아 공항을 피할 것을 요청해 왔다. 이 군대는 또한 직원, 노동자, 시민들에게 사우디아라비아의 석유 시설에 접근하지 말라고 경고했다.