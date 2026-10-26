줌블라트: 루비오의 길을 선택한 것은 실수였다; 우리는 이슬라마바드의 길을 가야 했다

ABNA 통신이 안-나슈라를 인용해 보도한 바에 따르면, 레바논 진보사회당 전 당수 왈리드 줌블라트는 미국인들이 지역에서 후퇴하고 있고 이스라엘인들이 이 공백을 메우려 한다고 지적하며 다음과 같이 말했다: 우리는 이슬라마바드의 길을 선택하지 않고 대신 마르코 루비오 미국 국무장관의 길을 선택한 실수를 저질렀다. 왜냐하면 이 길은 우리를 어디로도 이끌지 못할 것이기 때문이다.

그는 덧붙였다: 이스라엘이 남부를 점령하고 있는 한 현재 레바논과 이스라엘의 협상이 결과를 낼 것이라고 믿지 않는다. 물론 정부가 실패했다고 말하는 것은 아니다, 정부는 노력을 기울였다. 그러나 미국인들이 이스라엘에 철수를 압박할 수 있다는 생각은 완전한 환상이다.

줌블라트는 덧붙였다: 이스라엘은 남부의 흔적과 기억을 지우려 하고 있으며 마치 그 일부에 시오니스트 정착민 정착촌 건설을 위한 기반을 마련하고 있는 것 같다.

그는 내부 대화와 헤즈볼라와의 대화를 강조하며 말했다: 헤즈볼라 사안에서 강경한 입장이 내전으로 이어진다면 나는 결코 그것을 받아들이지 않을 것이다. 왜냐하면 시아파 사회와 계층을 배제하거나 그들에게 가라고 말할 수 없기 때문이다. 그들은 레바논 몸의 일부이다.

레바논 진보사회당 전 당수는 이란과의 연락과 대화를 촉구하며 말했다: 대화는 위기의 긴장 수준을 낮추는 데 도움이 될 수 있다.

줌블라트는 "칸톤"(자치구) 창설과 레바논 분할을 위한 어떤 계획도 거부하며 덧붙였다: 우리는 함께 살아야 한다, 기독교인과 무슬림의 분리는 불가능하다. 이스라엘의 과거, 현재, 미래 정책은 가자에서 요르단강 서안까지 팔레스타인의 국가적 정체성 말소와 시리아와 레바논에서의 확장주의에 기반하고 있으며, 누가 선거에서 이기는지는 그들에게 중요하지 않다. 왜냐하면 아무것도 변하지 않을 것이기 때문이다.

줌블라트는 연설의 다른 부분에서 밝혔다: 시리아의 드루즈인들은 이스라엘의 손에 있는 도구가 되기로 결정할 때 잘못된 길을 가고 있다. 만약 우리 드루즈인들이 국가적 연대와 아랍 민족주의의 광범위한 운동에 합류하지 않는다면, 우리는 자살로 향하고 있다.

그는 점령지의 드루즈인들이 결정권자가 아니라고 지적하며 점령지와 시리아의 드루즈인들의 운명은 시오니스트 정권의 내각에 의해 결정된다고 강조했다.