이슬람협력기구, 가자에 관한 국제사회의 실질적 행동 촉구

ABNA 통신의 보도에 따르면, 이슬람협력기구 사무총장 이스마일 울드 셰이크 아흐메드는 제9차 이스탄불 중재 회의 부대에서 아나돌루 통신과의 대화에서 가자의 인도적 상황 악화를 언급하며 다음과 같이 밝혔다: 국제사회가 단순한 성명을 넘어 실질적 행동을 의제에 올릴 때가 되었다. 이 문제에 대해 세계적 합의가 있다는 것이 좋은 점이라고 생각한다.

이슬람협력기구 사무총장은 이어 강조했다: 팔레스타인 당국자들과 현장에서 중재 경험이 있는 사람들이 이 회의에서 의견을 공유했다. 세계, 특히 중동(서아시아)은 현재 여러 위기에 직면해 있다.

그는さらに 강조했다: 분쟁은 협상 테이블에서만 해결될 수 있으며, 문제는 분쟁 해결뿐만 아니라 예방이다. 외교는 분쟁을 예방하는 도구로 사용되어야 한다. 당사자 간 합의에 도달하는 것만으로는 충분하지 않으며, 합의 이행을 추적하고 분쟁의 근본 원인을 다루어야 한다.

이스마일 울드 셰이크 아흐메드는 가자의 인도적 상황이 극히 심각하다고 강조하며 영양실조, 인도적 지원 접근 문제, 구호 기관의 재정 문제를 언급했다.