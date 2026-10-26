이란 고위 관리: 핵 프로그램에 대해 협상하지 않는다

ABNA 통신이 알-아라비 알-자디드를 인용해 보도한 바에 따르면, 이란 고위 관리는 로이터 통신과의 인터뷰에서 미국이 이란의 요구에 응답하기 전까지 이란은 자국의 핵 프로그램에 대해 협상하지 않을 것이라고 강조했다.

이 이란 고위 관리는 또한 메카 조약 회원국들이 참석하는 테헤란 회담에서 이란의 핵 프로그램에 대해 논의하지 않을 것이라고 명시했다.

테헤란 4자 회담은 파키스탄의 제안과 이란 이슬람 공화국의 협조와 지원으로 오늘 월요일 저녁에 시작되었다.

우리나라 최고국가안보회의 사무총장인 모흐센 레자이 소장이 이 회담을 주최하며, 아심 무니르 파키스탄 군 사령관, 칼리드 빈 살만 사우디아라비아 국방장관, 이브라힘 칼린 터키 정보기관장이 이 세 나라의 대표이다.

지역 안보, 군사 침략의 결과, 침략의 지속, 팔레스타인과 레바논의 억압받는 민중에 대한 지원이 이 회담의 논의 의제로 제시되었다.