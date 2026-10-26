살리미: 적의 어떠한 침략에 대한 이란의 대응은 단호하고 후회하게 만들 것이다

호자톨레슬람 알리레자 살리미는 인터뷰에서 미국과 시오니스트 정권의 어떠한 위협과 군사 행동에 대한 이란 이슬람 공화국의 반응에 관해 밝혔다: 우리는 적의 어떠한 침략에 대한 이란 이슬람 공화국의 대응은 단호하고 후회하게 만들 것이라고 명확히 선언한다.

이란 국민은 적의 위협에 맞서 후퇴하지 않는다

그는 외부 위협에 맞선 이란의 능력과 국민적 단결을 강조하며 덧붙였다: 미국인들은 단결된 이란 국민에 맞설 능력이 없으며 위협, 압력 또는 군사 행동으로 이란 국민의 의지에 영향을 미칠 수 있다고 생각해서는 안 된다. 이란 이슬람 공화국은 자국 영토에 대한 어떠한 침해에도 적의 행동의 상황과 성격에 상응하는 심각한 반응을 보일 것이며 침략자들이 자신들의 행동에 대한 대가를 치르지 않고 지나가도록 허용하지 않을 것이다.

이슬람 협의회 간부회의 위원은 칼랑 산 공격을 포함한 이란에 대한 군사적 침략의 모든 가능성을 언급하며 명시했다: 칼랑 산 공격을 포함한 이란에 대한 어떠한 침략도 적에 대한 이란 이슬람 공화국의 격렬한 반응과 통렬한 대응에 직면할 것이다. 이 문제는 상대방에게 완전히 분명해야 하며, 이란에 대한 어떠한 적대적 행동도 그 결과를 초래할 것이며 그러한 결정의 결과에 대한 책임은 침략을 시작하는 자들에게 있다.