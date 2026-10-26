바가이: 우리는 전쟁 상태에 있으며 자기 방어에 주저하지 않는다

ABNA 통신 기자의 보도에 따르면, 외무부 대변인 이스마일 바가이는 주례 기자회견에서 최근 외교적 동향을 언급하며 다음과 같이 밝혔다: 지역과 동시에 이란 이슬람 공화국에 관해 우리는 힘과 지혜로 상황을 주시하고 모든 사건에 대비하고 있다.
이스라엘의 크네세트 선거와 이 선거 과정을 방해하기 위한 이란의 선제적 조치 가능성에 대해 이스라엘 당국자들이 조성하는 분위기에 관해 그는 지적했다: 거기에 선거가 있을 것이라고 생각하지 않는다. 거기에는 더 많은 악을 행하기 위한 다양한 갱단 간의 경쟁이 있으며, 다양한 인물 간의 경쟁이고 그들의 가장 중요한 구호는 내가 너보다 더 많은 범죄와 살인을 저지를 수 있다는 것이다. 우리에게 우리 지역에 폭력과 살육 외에는 아무것도 가져다주지 못한 역사를 가진 정권의 키를 누가 잡는지는 중요하지 않다. 이 정권은 위장 작전에 매우 능숙하다.
우리는 자기 방어의 고유한 권리 행사에 주저하지 않는다
바가이는 계속했다: 이란의 강력한 군대는 이란 방어에 조금의 의심도 없다. 우리는 전쟁 상태에 있으며 자기 방어의 고유한 권리 행사에 반드시 주저하지 않을 것이다.
26 10월 2026 - 19:12
News ID: 1882916
Source: ABNA
외무부 대변인은 말했다: 이란의 강력한 군대는 이란 방어에 조금의 의심도 없다. 우리는 전쟁 상태에 있으며 자기 방어의 고유한 권리 행사에 반드시 주저하지 않을 것이다.
ABNA 통신 기자의 보도에 따르면, 외무부 대변인 이스마일 바가이는 주례 기자회견에서 최근 외교적 동향을 언급하며 다음과 같이 밝혔다: 지역과 동시에 이란 이슬람 공화국에 관해 우리는 힘과 지혜로 상황을 주시하고 모든 사건에 대비하고 있다.
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