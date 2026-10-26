바가이: 우리는 전쟁 상태에 있으며 자기 방어에 주저하지 않는다

ABNA 통신 기자의 보도에 따르면, 외무부 대변인 이스마일 바가이는 주례 기자회견에서 최근 외교적 동향을 언급하며 다음과 같이 밝혔다: 지역과 동시에 이란 이슬람 공화국에 관해 우리는 힘과 지혜로 상황을 주시하고 모든 사건에 대비하고 있다.

이스라엘의 크네세트 선거와 이 선거 과정을 방해하기 위한 이란의 선제적 조치 가능성에 대해 이스라엘 당국자들이 조성하는 분위기에 관해 그는 지적했다: 거기에 선거가 있을 것이라고 생각하지 않는다. 거기에는 더 많은 악을 행하기 위한 다양한 갱단 간의 경쟁이 있으며, 다양한 인물 간의 경쟁이고 그들의 가장 중요한 구호는 내가 너보다 더 많은 범죄와 살인을 저지를 수 있다는 것이다. 우리에게 우리 지역에 폭력과 살육 외에는 아무것도 가져다주지 못한 역사를 가진 정권의 키를 누가 잡는지는 중요하지 않다. 이 정권은 위장 작전에 매우 능숙하다.

우리는 자기 방어의 고유한 권리 행사에 주저하지 않는다

바가이는 계속했다: 이란의 강력한 군대는 이란 방어에 조금의 의심도 없다. 우리는 전쟁 상태에 있으며 자기 방어의 고유한 권리 행사에 반드시 주저하지 않을 것이다.