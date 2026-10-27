아브나 통신이 알자지라를 인용해 보도한 바에 따르면, 제프리 엡스타인 사건이 미국 중간선거 전에 다시 이 나라 정치 정세의 최전선에 부상하여 민주당이 미국 대통령 도널드 트럼프와 이 성범죄자의 관계를 조사하기 위한 독립 특별검사 임명을 요구했다.

이 보도에 따르면, 뉴욕타임스는 민주당이 미국 법무부를 이 문제와 관련된 증거를 은폐했다고 비난하고 있다고 강조했다. 이는 백악관이 이러한 비난을 부인하는 가운데 이루어졌다.

민주당의 조치로 인해 엡스타인 사건은 이 나라 중간선거 일주일 전에 다시 주목을 받게 되었다.

이 요청은 하원 사법위원회의 민주당 직원들이 "우리에게는 공통점이 있다, 제프리"라는 제목으로 작성한 보고서를 기반으로 마련되었다. 이 보고서는 엡스타인의 서클과 관련된 발언을 한 여성들의 기록과 증언을 다루고 있다.

뉴스위크지도 이 보고서가 11명의 여성의 증언을 검토했다고 명시했으며, 민주당에 따르면 그 중 5명이 엡스타인과 관련된 자리나 그의 면전에서 트럼프의 심각한 성적 학대에 대해 직접적인 비난을 제기했다. 이 보고서에는 제기된 비난이 포함되어 있으며, 그 중에는 1993년 플라자 호텔에서 트럼프와 엡스타인을 만난 후 트럼프로부터 성적 폭행을 당했다고 말한 베아트리스 콜의 증언이 포함되어 있다.

이 보고서에서는 엡스타인이 참석한 가운데 트럼프 타워에서 트럼프로부터 성희롱을 당했다고 비난한 스테이시 윌리엄스의 증언이 언급되어 있다. 엡스타인 사건 생존자 중 한 명인 마리아 파머의 증언도 이 보고서에 포함되어 있다. 그녀는 뉴욕의 엡스타인 사무실에서 트럼프를 만났다고 말했다.

미국 투자자 제프리 엡스타인은 성범죄와 미성년자 인신매매 혐의로 기소되어 2019년 구금 중 사망했다. 그의 사건은 정치적·경제적 인물들과의 광범위한 관계와 성적 학대 네트워크의 규모에 대해 제기된 의문들로 인해 여전히 미국 여론의 주목을 받고 있다.