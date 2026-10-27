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미국 선거를 앞두고 트럼프에 대한 성적 혐의 재차 제기

27 10월 2026 - 11:48
News ID: 1883188
Source: ABNA
미국 선거를 앞두고 트럼프에 대한 성적 혐의 재차 제기

미국 중간선거를 앞두고 다시 시선이 미국의 유명한 성범죄자의 사건과 트럼프의 그와의 관계로 향하고 있다.

아브나 통신이 알자지라를 인용해 보도한 바에 따르면, 제프리 엡스타인 사건이 미국 중간선거 전에 다시 이 나라 정치 정세의 최전선에 부상하여 민주당이 미국 대통령 도널드 트럼프와 이 성범죄자의 관계를 조사하기 위한 독립 특별검사 임명을 요구했다.

이 보도에 따르면, 뉴욕타임스는 민주당이 미국 법무부를 이 문제와 관련된 증거를 은폐했다고 비난하고 있다고 강조했다. 이는 백악관이 이러한 비난을 부인하는 가운데 이루어졌다.

민주당의 조치로 인해 엡스타인 사건은 이 나라 중간선거 일주일 전에 다시 주목을 받게 되었다.

이 요청은 하원 사법위원회의 민주당 직원들이 "우리에게는 공통점이 있다, 제프리"라는 제목으로 작성한 보고서를 기반으로 마련되었다. 이 보고서는 엡스타인의 서클과 관련된 발언을 한 여성들의 기록과 증언을 다루고 있다.

뉴스위크지도 이 보고서가 11명의 여성의 증언을 검토했다고 명시했으며, 민주당에 따르면 그 중 5명이 엡스타인과 관련된 자리나 그의 면전에서 트럼프의 심각한 성적 학대에 대해 직접적인 비난을 제기했다. 이 보고서에는 제기된 비난이 포함되어 있으며, 그 중에는 1993년 플라자 호텔에서 트럼프와 엡스타인을 만난 후 트럼프로부터 성적 폭행을 당했다고 말한 베아트리스 콜의 증언이 포함되어 있다.

이 보고서에서는 엡스타인이 참석한 가운데 트럼프 타워에서 트럼프로부터 성희롱을 당했다고 비난한 스테이시 윌리엄스의 증언이 언급되어 있다. 엡스타인 사건 생존자 중 한 명인 마리아 파머의 증언도 이 보고서에 포함되어 있다. 그녀는 뉴욕의 엡스타인 사무실에서 트럼프를 만났다고 말했다.

미국 투자자 제프리 엡스타인은 성범죄와 미성년자 인신매매 혐의로 기소되어 2019년 구금 중 사망했다. 그의 사건은 정치적·경제적 인물들과의 광범위한 관계와 성적 학대 네트워크의 규모에 대해 제기된 의문들로 인해 여전히 미국 여론의 주목을 받고 있다.

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