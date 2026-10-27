오만 외무장관: 페르시아만의 안보는 이란의 참여 없이는 불가능하다

아브나 통신이 오만 외무부 웹사이트를 인용해 보도한 바에 따르면, 오만 외무장관 바드르 빈 하마드 알-부사이디는 영국 케임브리지 대학 거턴 칼리지에서 지난 2년간의 변화를 언급하며 다음과 같이 말했다: 페르시아만의 안보에 관한 논의는 1980년대 이란-이라크 전쟁과 1991년 쿠웨이트 전쟁부터 최근 이스라엘과 미국의 대이란 전쟁에 이르기까지 긴 무력 충돌의 역사, 안보 불안, 오랜 긴장, 핵심 해상 항로의 취약성 문제와 점점 더 연결되고 있다.

그는 오만도 지역적 불안의 영향을 받는다고 말하며, 이 나라가 이웃들과 평화로운 관계를 유지하고 있지만 그 안보는 이웃 국가들의 안보에 달려 있다고 강조했다.

그에 따르면, 바로 이 점이 마스카트로 하여금 분쟁 해결, 신뢰 구축, 지역의 평화 확대를 위한 노력에 나서게 한다.

오만 외무장관은 지난 2년간 지역 협상의 두 가지 중요한 단계를 언급하며, 첫 번째 단계는 오만의 중재로 마스카트, 로마, 제네바에서 열린 이란과 미국 간의 간접 협상이었다고 말했다.

그에 따르면, 이 과정은 2025년 4월과 5월의 5차례 협상과 올해 2월의 3차례 협상을 포함했으며, 그 목적은 이란 핵 프로그램을 둘러싼 양측의 의견 차이를 해결하고 47년간의 상호 적대에 종지부를 찍는 것이었다.

그는 덧붙였다: 두 번째 단계는 6월 17일 이란과 미국의 양해각서 서명 후 시작되었다. 그에 따르면 이 합의는 2월 28일에 시작된 무력 충돌을 중단시켰다. 이는 핵 문제에 관한 협상이 여전히 계속되는 가운데 이루어졌다.

알-부사이디에 따르면, 두 번째 단계 협상은 오만과 이란 간에 호르무즈 해협에서 항행의 자유를 보장하는 방안에 관한 합의를 달성하는 것을 목표로 진행되었다.

그는 오만은 첫 번째 단계에서 이란과 미국의 협상이 눈에 띄는 진전을 이루었고 합의 달성이 가시권에 있었다고 생각했다고 말했다. 그에 따르면 그는 여전히 이 평가를 고수하고 있으며, 그러한 합의의 기본 조항은 여전히 존재하지만, 양측이 협상 재개를 결정하는 것이 조건이다.

그러나 오만 외무장관은 전쟁 종료 후 이란과 미국이 협상 테이블로 돌아오는 것이 어려워졌다고 강조했다.

그는 협상 재개를 위한 주요 단계 중 하나는 호르무즈 해협에서 항행의 자유 회복에 관한 합의를 달성하는 것이 될 것이라고 덧붙였다.

알-부사이디는 또한 다음과 같이 말했다: 오만과 이란 간의 고위급 협상과 기술 협의는 잠정 합의의 프레임워크를 마련하는 결과를 낳았지만, 이 계획도 정치적 장애물에 직면해 있다.