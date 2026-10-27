  1. Home
  2. 한국어

아이젠코트: 네타냐후는 이란이 결코 핵무기를 가진 적이 없다는 것을 알고 있다

27 10월 2026 - 11:49
News ID: 1883190
Source: ABNA
아이젠코트: 네타냐후는 이란이 결코 핵무기를 가진 적이 없다는 것을 알고 있다

시오니스트 정권 총리의 주요 선거 경쟁자는 그를 망상에 사로잡힌 사람이라고 규정하며, 네타냐후는 이란이 결코 핵무기를 보유한 적이 없다는 것을 알고 있다고 강조했다.

아브나 통신이 알-카스탈 뉴스 사이트를 인용해 보도한 바에 따르면, 시오니스트 정권 크네세트 선거에서 베냐민 네타냐후의 주요 경쟁자인 "가디 아이젠코트"는 다음과 같이 말했다: 네타냐후는 환상의 세계에 살고 있는 인물이다.

이전에 시오니스트 정권 군 참모총장을 지낸 아이젠코트는 이어서 다음과 같이 덧붙였다: 네타냐후는 이란이 결코 핵무기를 보유한 적이 없다는 것을 알고 있다.

"가디 아이젠코트"는 "야샤르"당 대표로서 이전에도 네타냐후는 더 이상 이스라엘 총리직에 적합하지 않으며, 텔아비브에 대한 가능한 국제 제재에 대응하기 위한 그의 경제 계획이 이 정권의 안보를 위협한다고 강조한 바 있다.

그는 다음과 같이 덧붙였다: 네타냐후의 최근 발언은 그가 현실 세계와의 연결이 끊어지고 환상의 세계로 들어갔음을 보여주었다. 왜냐하면 그는 이스라엘이 세계 금융 시스템으로부터 완전히 분리될 수 있다고 주장했기 때문이다. 이것은 더 이상 총리직에 적합하지 않은 남자의 광기이다.

아이젠코트의 이러한 발언은 그와 그의 선거 연합이 여론조사에서 여당 리쿠드당 대표로서의 네타냐후를 앞서고 있는 가운데 나왔다.

Your Comment

You are replying to: .
captcha