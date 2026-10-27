아브나 통신이 알-카스탈 뉴스 사이트를 인용해 보도한 바에 따르면, 시오니스트 정권 크네세트 선거에서 베냐민 네타냐후의 주요 경쟁자인 "가디 아이젠코트"는 다음과 같이 말했다: 네타냐후는 환상의 세계에 살고 있는 인물이다.

이전에 시오니스트 정권 군 참모총장을 지낸 아이젠코트는 이어서 다음과 같이 덧붙였다: 네타냐후는 이란이 결코 핵무기를 보유한 적이 없다는 것을 알고 있다.

"가디 아이젠코트"는 "야샤르"당 대표로서 이전에도 네타냐후는 더 이상 이스라엘 총리직에 적합하지 않으며, 텔아비브에 대한 가능한 국제 제재에 대응하기 위한 그의 경제 계획이 이 정권의 안보를 위협한다고 강조한 바 있다.

그는 다음과 같이 덧붙였다: 네타냐후의 최근 발언은 그가 현실 세계와의 연결이 끊어지고 환상의 세계로 들어갔음을 보여주었다. 왜냐하면 그는 이스라엘이 세계 금융 시스템으로부터 완전히 분리될 수 있다고 주장했기 때문이다. 이것은 더 이상 총리직에 적합하지 않은 남자의 광기이다.

아이젠코트의 이러한 발언은 그와 그의 선거 연합이 여론조사에서 여당 리쿠드당 대표로서의 네타냐후를 앞서고 있는 가운데 나왔다.