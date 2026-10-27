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레자이 소장: 서아시아의 안보는 내생적이어야 한다

27 10월 2026 - 11:50
News ID: 1883192
Source: ABNA
레자이 소장: 서아시아의 안보는 내생적이어야 한다

최고국가안전보장회의 사무총장은 말했다: 서아시아의 안보는 내생적이어야 하며, 모든 외부 개입은 방지되어야 한다.

아브나 통신 보도에 따르면, 레자이 소장은 이란, 파키스탄, 튀르키예, 사우디아라비아의 지역 안보와 안정에 관한 4자 회담 종료 후 TV 대담에서 다음과 같이 말했다: 이러한 지역 협력은 훨씬 전에 시작되었어야 했으며, 튀르키예, 파키스탄, 사우디아라비아 고위 관리들의 방문은 미국의 위협이 세계 국가들에 큰 영향을 미치지 않는다는 것을 보여주었다.

최고국가안전보장회의 사무총장은 강요된 제3차 전쟁 동안 이란 국민의 저항과 군의 위엄을 언급하며 강조했다: 지역과 튀르키예, 파키스탄, 사우디아라비아 고위 관리들과의 대화에서 새롭고 긍정적인 분위기가 형성되었으며, 이란 국민의 저항의 결과는 날이 갈수록 더욱 뚜렷해지고 있다.

레자이 소장은 이어 이 회담의 결과를 언급하며 말했다: 튀르키예, 파키스탄, 사우디아라비아 고위 관리들은 지역 문제의 해결책이 네 나라 모두가 서로 협력하는 데 있다고 믿었다. 우리는 서아시아의 안보는 내생적이어야 하며 모든 외부 개입은 방지되어야 한다는 결론에 도달했고, 시오니스트 정권은 남부 레바논, 남부 시리아, 가자, 요르단강 서안에서 철수하고 침략을 중단해야 한다고 강조되었다.

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