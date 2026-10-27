압돌라히 소장: 어떤 위반 선박도 안전하지 않을 것이다

아브나 통신 보도에 따르면, 우리나라 군 총참모장 압돌라히 소장은 육군, 혁명수비대, 바시지의 헌신적인 전사들에게 감사를 표하며 다음과 같이 선언했다: 호르무즈 해협이 열려 있고 자유롭다는 미국 지도자들의 선전적·언론적 주장과 달리, 이 전략적 수로는 완전히 폐쇄되었으며 혁명수비대의 강력한 해군의 통제와 감시 아래 관리되고 있다.

압돌라히 소장은 오만해 해안 방문에서도 다음과 같이 선언했다: 육군 해군과 지상군은 높은 준비태세와 사기를 갖추고 오만해 공해와 그 해안에 대해 완전한 통제와 감시를 하고 있으며, 지역 내 적의 모든 움직임을 감시함으로써 위반 선박의 통행을 허용하지 않는다.

군 총참모장은 혁명수비대와 육군 해군 사령관들이 참석한 이 방문에서 다음과 같이 선언했다: 페르시아만 전역과 그 섬들, 오만해와 그 해안, 그리고 호르무즈 해협의 동서는 매우 높은 능력으로 이란 이슬람 공화국의 강력한 군대의 통제 아래 있으며, 호르무즈 해협이 폐쇄된 가운데 어떤 선박도 이란의 질서 밖에서 이 전략적 수로를 통행하는 것이 허용되지 않는다.

그는 경고했다: 어떤 이유로든 지정된 항로와 이란의 질서 밖을 통행하려는 모든 위반 선박은 안전이 위험에 처하고 심각한 피해를 입을 것이다.

압돌라히 소장은 이어 다음과 같이 선언했다: 페르시아만 지역, 섬, 호르무즈 해협, 오만해 해안의 군대는 과거보다 훨씬 더 준비된 상태와 이전보다 새롭고 발전된 장비를 갖추고 강력하고 위엄 있게 지역에 존재하며, 적의 어떤 악행과 침략에도 과거보다 더 강하게 대응할 것이다.