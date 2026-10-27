그레코로만 레슬링 우승은 권리는 쟁취하는 것이라고 믿는 민족의 의지의 표현이다.

아브나 통신 보도에 따르면, 이란 이슬람 공화국 대통령 마수드 페제시키안은 그레코로만 레슬링 국가대표팀의 우승을 언급하며 소셜 미디어에 이렇게 썼다: 이란 그레코로만 레슬링 국가대표팀의 용사들이 다시 세계 정상에 섰다. 잘했다, 나의 사랑스럽고 명예로운 아이들아!

페제시키안은 여러분의 우승이 권리는 쟁취하는 것이라고 믿는 민족의 의지와 노력의 표현이라고 말하며, 이란은 젊은이들과 함께 자랑스럽고 굳건히 남을 것이라고 강조했다.