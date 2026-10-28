트럼프가 이번에는 크네세트 선거를 이용해 자기 과시를 시도

아브나 통신이 알자지라를 인용해 보도한 바에 따르면, 미국 대통령 도널드 트럼프는 특히 자국 의회 중간선거를 앞두고 자기 과시와 자기 당 홍보를 위해 모든 기회를 이용하는데, 오늘 수요일 악시오스 사이트에 허위 주장으로 이렇게 말했다: 처음에는 네타냐후(이스라엘 정권의 크네세트 선거에서)의 상황에 대해 우려스러운 보고를 받았지만, 지금 그의 상황은 매우 좋고 나의 지지가 눈에 띄는 차이를 만들었다!

미국 대통령은 이와 관련해 주장했다: 나는 아직 네타냐후의 국민 통합 정부 구성 지원을 위한 개입을 생각하지 않았지만, 이 문제를 검토할 것이다.

이는 미국 대통령이 이전에 이스라엘 정권의 의회 선거 결과 발표에 반응하여 네타냐후에 대한 지지 발표가 상황의 흐름을 바꿨다고 주장한 것에 따른 것이다.

그는 네타냐후가 심각한 패배 대신 강력한 복귀를 향해 움직이는 것처럼 보인다고 주장했다!

이는 이스라엘 정권의 선거에 참여한 어떤 흐름도 아직 내각 구성에 필요한 61석을 확보하지 못한 것에 따른 것이다.