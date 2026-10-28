혁명 지도자: 적의 궁지에 몰림은 민족적 저항의 결실이다

아브나 통신의 보도에 따르면, 최고국가안전보장회의 사무총장 모흐센 레자이 소장이 이슬람 혁명 최고 지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이와 회담했다.

이 회담에서 아야톨라 세예드 모즈타바 호세이니 하메네이는 최고국가안전보장회의와 그 사무국을 국가 사무의 «지혜의 교차로»라고 부르며 «문화», «정치», «경제», «안보» 네 영역의 상호 영향과 각 영역에서의 의사 결정에 적합한 부속물을 갖출 필요성을 강조했다.

이슬람 혁명 최고 지도자는 모든 행동의 완전한 전체상 — 시작점에서 종료점까지 — 에 기반한 로드맵의 활용을 확고하고 견고한 의사 결정을 위한 필요 조건으로 여겼다.

민족적 단결과 통합, 국민과 책임자 간의 상호 신뢰 강화, 헌법의 역량 특히 제176조를 활용하여 대통령과 집행 기관을 지원함으로써 국가 문제 해결을 용이하게 하고 가속화하는 것, 호르무즈 해협에 대한 관리를 통해 국가적·지역적 안보를 보호하는 것, 지속 가능하고 상호적인 이익에 기반한 이웃 국가들과의 양자 관계를 공고히 하는 것은 이 회담에서 제기된 다른 축들 중 하나이다.

이슬람 혁명 최고 지도자는 적을 궁지에 몰아넣는 것을 민족적 저항의 결실 중 하나로 여기고 국가와 체제 방어에 있어 국민의 참여를 지속하기 위한 적극적이고 시의적절한 정보 제공과, 전쟁 종식 및 «전쟁도 평화도 아닌» 조건을 목표로 국가 책임자들이 제시한 조건들의 실현을 통해 이란 국민과 저항 전선의 권리와 이익 보장을 추구할 것을 강조했다.

이 회담에서 최고국가안전보장회의 사무총장은 다양한 분야에서의 국가 상황과 진행 중인 노력에 대한 보고서를 제출했다. 모흐센 레자이 박사는 보고서에서 이슬람 공화국의 전략 정책인 «지역 내 협정과 질서의 정비» 추구를 최고국가안전보장회의 사무국이 수행 중인 조치 중 하나로 언급했다.