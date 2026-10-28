아레프: 해상 봉쇄는 회랑 개발의 기회이다

아브나 통신의 보도에 따르면, 제1부통령 모하마드 레자 아레프는 국가 통과 본부 회의에서 국가 교통 인프라 개발의 중요성을 언급하며 말했다: 교통 발전과 남북 및 동서 회랑의 완성은 제14차 정부의 우선순위 중 하나이다.

그는 덧붙였다: 정부 출범 이후 이 분야에서 좋은 조치가 시작되었고 이 과정은 가속화되어 진행되었으나, 이후 적의 해상 봉쇄 문제가 발생했으며, 물론 이 봉쇄는 국가에 다른 통과점과 국경 터미널 개발을 위한 새로운 기회를 창출했다.

해상 봉쇄에도 불구하고 철도 수입이 수배 증가

이 회의의 후속으로 올해 상반기 국가 무역 상황에 대한 보고서가 제시되었다.

이 보고서에 따르면, 해상 봉쇄에도 불구하고 국가의 수입은 북부 해상 국경, 도로 국경, 철도 국경을 통해 수배 증가했다.

또한 이 기간 동안 북부 해상 국경, 도로 국경, 철도 노선을 통한 수출은 매우 크게 성장했다.

이 통계는 국가 무역 및 교통 노선의 성과 보고서의 일부로 국가 통과 본부 회의에서 제시되었다.