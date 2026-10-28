아브나 통신의 보도에 따르면, 대통령 제1부통령실의 홍보·정보 담당 부대표 압바스 파주키는 소셜 네트워크 중 하나의 자신의 계정에 이렇게 썼다: «오늘 아레프 박사의 주재로 국가 통과(트랜짓) 본부 회의가 열렸다.

경제 전쟁의 고려 사항이 수치적 세부 사항의 공개 가능성을 제한하지만, 현장 보고서는 한 가지 현실을 보여준다: 이란의 통과 봉쇄 프로젝트는 확실히 실패했다.

이란의 다양한 통과 및 세관 역량이 활성화되면서 국가의 무역 교환량은 눈에 띄게, 때로는 수백 퍼센트 성장했으며, 기본 물자의 공급과 수출의 동맥은 지속 가능하게 흐르고 있다.

당연히 경제 전쟁과 제재는 대외 무역에 압력과 비용을 부과하지만, 좋은 소식은 국가의 무역 관계를 단절하려는 적의 목표가 좌절되었고 이 분야에서 적의 패배는 확실하다는 것이다. 현재 데이터에 근거하여 제재와 봉쇄의 무력화 과정은 활발하며, 제14차 정부는 통과 및 세관 인프라 개발에 집중하여 이러한 위협을 이란 국민을 위한 지속 가능한 경제적 기회로 전환하려고 한다.»