아라그치: 외교에 기회를 주기 위해 중재자들과의 연락을 계속할 것이다

메흐르 통신의 보도에 따르면, 우리 나라의 외교부 장관 세예드 압바스 아라그치는 소셜 네트워크 중 하나에 게시물을 올리며 썼다: 우리의 용감한 군대가 조국을 방어할 완전한 준비를 갖추고 있는 가운데, 이란은 계속해서 외교에 성공의 기회를 줄 것이다.

그는 덧붙였다: 7일 계획을 일주일 미만의 기간에도 실행할 수 있게 하는 아이디어들을 검토하기 위해, 우리는 중재자들과의 긴밀하고 지속적인 연락을 계속할 것이다.