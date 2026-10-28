케말반디: 오늘날 이란의 핵 산업은 완전한 성숙에 도달했다

아브나 통신의 보도에 따르면, 이란 원자력 기구의 대변인이자 국제·법무·의회 담당 부대표는 뉴스 채널의 «오늘의 세계» 프로그램과의 인터뷰에서 세계에서 원자력 에너지 개발의 중요성을 설명하면서, 한국에서 열리는 국제 원자력 회의에 이란 대표단이 참석하는 목적과 중요성을 밝히며 말했다: 세계의 핵 산업은 에너지 부문과 비에너지 부문의 두 부분으로 나뉜다. 핵의학, 농업, 산업은 비에너지 부문에서 핵 기술의 응용 분야에 속하며, 원자력 발전은 핵 산업의 중요한 부분을 형성한다.

그는 덧붙였다: 한국에서 원자력 에너지 분야의 제6차 장관급 회의가 열리고 있다. 최근 몇 년간 이 문제에 대한 관심이 높아진 이유 중 하나는 세계적 차원의 환경 문제일 수 있다. 이러한 문제는 국제 사회의 심각한 우려 중 하나가 되었으며 원자력 에너지로의 전환 필요성을 더욱 분명히 드러내고 있다.

그는 세계적 차원에서 청정 에너지 개발의 필요성을 언급하며 말했다: 오늘날 문제는 이란에만 국한되지 않으며 인류의 미래가 걸려 있다. 우리는 최소한의 오염으로 전력을 생산해야 한다. 예를 들어 부셰르 원자력 발전소는 지금까지 약 8,600만 톤의 오염물질 배출을 방지하고 1억 3,200만 배럴의 석유 소비를 절약했다.

그는 덧붙였다: 현재 상황에서 탄소 배출을 줄일 수 있다면 이웃 국가에도 도움을 준 것이다. 환경적 영향은 지리적 국경에 국한되지 않고 여러 국가에 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 따라서 이러한 회의의 개최는 매우 중요하며, 이란 이슬람 공화국이 그러한 회의에 적극적이고 효과적으로 참여하여 인류의 문제와 도전을 줄이기 위한 견해, 아이디어, 해결책을 제시하는 것이 필요하다.