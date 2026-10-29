ABNA 통신 보도에 따르면, 폴리티코 웹사이트는 미국 도널드 트럼프 대통령 행정부의 전직 관리를 인용하여 시온주의 정권 선거에서 야당의 승리는 덜 도발적인 방식으로 이스라엘 행정부와 대응하여 이 해로운 과정을 막을 수 있는 기회가 될 수 있었다고 보도했다

이 전직 관리는 선거 결과 발표 후 워싱턴의 분위기를 언급하며 말했다: 여기에는 네타냐후에 대한 피로감이 있다

폴리티코에 따르면, 점령지의 선거 교착은 미국과 이스라엘 관계의 신속한 재조정에 대한 워싱턴의 희망을 무너뜨렸다; 베냐민 네타냐후의 긴 총리 재임 기간 동안 미국의 두 주요 정당 사이에서 긴장에 빠진 관계이다

트럼프의 네타냐후에 대한 공개적 지지에도 불구하고, 미국 행정부의 일부와 의회의 양당은 야당이 선거에서 승리하여 네타냐후의 정책에 기인한다고 보는 관계 악화 과정을 바꾸기를 희망했다

워싱턴에서 네타냐후의 비판자들은 다양한 정치적 스펙트럼에 걸쳐 있다; 중도 및 진보 민주당원부터 미국의 해외 전쟁 참여에 반대하는 미국 부통령 JD 밴스와 «MAGA» 운동 지지 기반의 일부에 이르기까지