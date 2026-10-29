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«카츠», 이란 전쟁 관련 «아이젠코트»에 대한 강한 비판

29 10월 2026 - 18:50
News ID: 1884182
Source: ABNA
«카츠», 이란 전쟁 관련 «아이젠코트»에 대한 강한 비판

시온주의 정권의 전쟁 장관은 크네셋 선거에서 베냐민 네타냐후의 주요 경쟁자의 발언을 강하게 비판하면서 이스라엘 군대는 이란에 관한 어떤 결정이든 실행할 것이라고 주장했다

ABNA 통신 보도에 따르면 아랍 48 뉴스 사이트 인용으로, 시온주의 정권의 전쟁 장관 «이스라엘 카츠»는 이 정권의 크네셋 선거에서 «예시 아티드» 당수이자 베냐민 네타냐후의 주요 경쟁자인 «가디 아이젠코트»의 최근 발언을 강하게 비판하면서 이스라엘 군대는 이란에 관한 어떤 결정이든 실행할 것이라고 말했다

이 보도에 따르면, 이스라엘 카츠는 가디 아이젠코트가 시온주의 정권의 안보 기관 지휘관들에게 정치적 압력에 저항하라고 호소한 것을 «비민주적이고 현실과 동떨어진» 것이라고 평가했다

카츠는 점령 정권의 군사 및 정치 수준 사이에 이란에 관한 의견 차이가 존재한다는 것을 부인하고 주장했다: 이스라엘 군대는 이 문제에서 내려지는 어떤 결정이든 실행할 것이며 이란과 관련된 모든 협의와 대화에 참여하고 있다

점령 정권의 전쟁 장관은 덧붙였다: 아이젠코트는 군 고위 지휘관들에게 호소하고 그들에게 총리, 전쟁 장관 및 법적 권한을 가진 안보 기관의 명령에 불복종하라고 촉구함으로써 실제로 «비민주적이고 현실과 동떨어진» 발언을 한 것이다. 아이젠코트의 발언은 그와 그의 동맹자들이 선거 과정에서 전개한 «거짓 캠페인»의 연속이다; 이란 대응 방식에 관해 군사 및 정치 수준 사이에 의견 차이가 존재한다는 주장에 기반한 캠페인이다

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