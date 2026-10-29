«카츠», 이란 전쟁 관련 «아이젠코트»에 대한 강한 비판

ABNA 통신 보도에 따르면 아랍 48 뉴스 사이트 인용으로, 시온주의 정권의 전쟁 장관 «이스라엘 카츠»는 이 정권의 크네셋 선거에서 «예시 아티드» 당수이자 베냐민 네타냐후의 주요 경쟁자인 «가디 아이젠코트»의 최근 발언을 강하게 비판하면서 이스라엘 군대는 이란에 관한 어떤 결정이든 실행할 것이라고 말했다

이 보도에 따르면, 이스라엘 카츠는 가디 아이젠코트가 시온주의 정권의 안보 기관 지휘관들에게 정치적 압력에 저항하라고 호소한 것을 «비민주적이고 현실과 동떨어진» 것이라고 평가했다

카츠는 점령 정권의 군사 및 정치 수준 사이에 이란에 관한 의견 차이가 존재한다는 것을 부인하고 주장했다: 이스라엘 군대는 이 문제에서 내려지는 어떤 결정이든 실행할 것이며 이란과 관련된 모든 협의와 대화에 참여하고 있다

점령 정권의 전쟁 장관은 덧붙였다: 아이젠코트는 군 고위 지휘관들에게 호소하고 그들에게 총리, 전쟁 장관 및 법적 권한을 가진 안보 기관의 명령에 불복종하라고 촉구함으로써 실제로 «비민주적이고 현실과 동떨어진» 발언을 한 것이다. 아이젠코트의 발언은 그와 그의 동맹자들이 선거 과정에서 전개한 «거짓 캠페인»의 연속이다; 이란 대응 방식에 관해 군사 및 정치 수준 사이에 의견 차이가 존재한다는 주장에 기반한 캠페인이다