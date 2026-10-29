타이즈에 대한 사우디 공습으로 예멘 민간인 12명 순교

ABNA 통신 보도에 따르면 알마시라 인용으로, 예멘 보건부는 사우디아라비아의 타이즈 마크바나 군 알바르흐 지역 주택에 대한 공습으로 민간인 12명이 순교했으며 그 대부분이 여성과 어린이라고 발표했다
이 보도에 따르면, 예멘 시민 «타우피크 알카우즈»의 집을 겨냥한 이 공격으로 3명도 부상했으며 상태가 위중하다
이 범죄는 아랍 소식통이 예멘 군대의 공격으로 사우디아라비아 동부 담맘 공항의 항공편이 다시 중단되었다고 발표한 가운데 발생했다
사우디아라비아의 타이즈 알바르흐 지역 주택에 대한 공습으로 민간인 12명이 순교했다
ABNA 통신 보도에 따르면 알마시라 인용으로, 예멘 보건부는 사우디아라비아의 타이즈 마크바나 군 알바르흐 지역 주택에 대한 공습으로 민간인 12명이 순교했으며 그 대부분이 여성과 어린이라고 발표했다
이 보도에 따르면, 예멘 시민 «타우피크 알카우즈»의 집을 겨냥한 이 공격으로 3명도 부상했으며 상태가 위중하다
이 범죄는 아랍 소식통이 예멘 군대의 공격으로 사우디아라비아 동부 담맘 공항의 항공편이 다시 중단되었다고 발표한 가운데 발생했다
Your Comment