타이즈에 대한 사우디 공습으로 예멘 민간인 12명 순교

ABNA 통신 보도에 따르면 알마시라 인용으로, 예멘 보건부는 사우디아라비아의 타이즈 마크바나 군 알바르흐 지역 주택에 대한 공습으로 민간인 12명이 순교했으며 그 대부분이 여성과 어린이라고 발표했다

이 보도에 따르면, 예멘 시민 «타우피크 알카우즈»의 집을 겨냥한 이 공격으로 3명도 부상했으며 상태가 위중하다

이 범죄는 아랍 소식통이 예멘 군대의 공격으로 사우디아라비아 동부 담맘 공항의 항공편이 다시 중단되었다고 발표한 가운데 발생했다