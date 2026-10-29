호르무즈 해협 불법 통과 중 위반 유조선 3척 폭발

ABNA 통신 보도에 따르면, 이슬람 혁명 수비대 해군 홍보부는 성명에서 발표했다: 3척의 위반 유조선이 호르무즈 해협 남부의 불법 경로를 통과하던 중 폭발하여 호르무즈 해협 남부 해안에 방치되었다

성명에는 다음과 같이 적혀 있다:

지난 24시간 동안 3척의 위반 유조선이 호르무즈 해협의 불법 남부 경로를 통과하던 중 기뢰에 접촉한 후 폭발과 화재가 발생하여 호르무즈 해협 남부 해안에 방치되었다

이 유조선들은 모든 레이더 및 항법 시스템을 끄고 IRGC 해군의 경고를 무시한 채 호르무즈 해협의 불법 남부 경로에서 벗어나려 했으나 해상 기뢰에 접촉하여 폭발했다

IRGC 해군은 호르무즈 해협의 불법 경로가 오염되어 있으며 선박 소유주와 승무원은 이러한 경로 통과에 대해 책임이 있고 사이버 공간에서 CENTCOM의 환상에 주의를 기울여서는 안 된다고 발표한다

현실은 현장에서 명확해진다, 이 해협의 규칙을 무시하는 미군의 지원과 악행에 의한 어떠한 도발적 행동도 단호하게 대처될 것이다