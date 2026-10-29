가리바바디, 법적·국제적·다자 외교 강화 강조

ABNA 통신 보도에 따르면, 외교부 법무·국제 담당 차관 카젬 가리바바디가 참석한 가운데 외교부 법무·국제 부서의 국장 및 전문가 전문 회의가 개최되었다

가리바바디는 이 3시간 회의에서 현재 상황과 국가 외교 기구의 막중한 책임을 설명하면서, 지난 1년 반 동안 그리고 두 차례 강요된 전쟁 기간 동안 외교부가 수행한 가장 중요한 조치들을 설명하고, 이슬람 공화국 이란의 권리와 국가 이익을 수호하는 데 있어 이 부처의 적극적·목표 지향적·결과 지향적 역할을 높일 필요성을 강조했다

그는 국제 체제의 복잡한 변화와 지역적·국제적 평화와 안보에 대한 위협을 언급하며, 외교 활동은 전략적·주도적·결과 지향적 접근을 채택하여 국가 목표와 이익을 추진하기 위해 국제 기구, 다자 기관 및 국제법 메커니즘의 역량을 효과적으로 활용해야 한다고 지적했다

외교부 차관은 또한 법무·국제 분야에서 외교부의 향후 전략을 설명하면서 법적 외교 강화, 국민의 권리 침해 사례의 정확한 문서화, 사건의 법적 측면에 대한 지속적 추적, 포괄적인 법적·정치적 자료 작성의 필요성을 강조했다. 그는 권리를 침해하는 국가의 국제적 책임을 확립하기 위한 기존 역량 검토와 이란 국민의 권리 실현을 위한 효과적 조치 채택을 이 분야의 우선순위 중 하나로 꼽았다

가리바바디는 이슬람 공화국 이란의 국제 포럼 참석과 참여의 질 향상의 중요성을 강조하며, 참여 방식의 검토와 개선, 새로운 기회 식별, 유엔 전문 기구의 역량 최대 활용의 필요성을 지적했다. 그는 또한 동조 국가 및 독립 국가와의 목표 지향적 협의 강화, 연합 구축 발전, 이슬람 공화국 이란의 이니셔티브에 대한 국제적 지지 확보를 다자 외교의 효과적 추진 요건으로 보았다

그는 국제 문제의 다차원적 성격을 언급하며 정치·법무·미디어·전문 분야 간의 효과적 조정과 기관 간 협력 강화가 필요하다고 보고, 시너지, 정보 교환, 섬식 활동과 병행 작업 회피가 의사 결정의 질 향상과 외교 조치의 효과성 증대에 중요한 역할을 한다고 강조했다