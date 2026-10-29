테헤란 4자 회담; 지역 안보 협력 강화를 위한 첫 걸음

ABNA 통신: 이란, 파키스탄, 터키, 사우디아라비아의 대화 지속 합의는 서아시아 위기 심화 상황에서 네 명의 중요한 지역 행위자가 정치 및 안보 협의를 강화하려는 의지를 보여주는 신호이다; 그 성공은 초기 이해를 실질적 협력 메커니즘으로 전환하는 데 달려 있는 과정이다

이란, 파키스탄, 터키, 사우디아라비아의 첫 4자 회담이 1405년 아반월 4일 월요일 테헤란에서 개최되었다; 이 회담은 지역 안보 변화와 위기 관리 방식 재검토의 필요성이라는 맥락에서 지역 협의의 새로운 장을 여는 출발점이 될 수 있다

이란 이슬람 공화국 최고국가안보회의 사무총장 모흐센 레자이가 사우디아라비아 국방장관 칼레드 빈 살만 왕자, 파키스탄 군 총사령관 아심 무니르, 터키 정보국장 이브라힘 칼린을 맞이한 것은 이 이니셔티브가 정치, 국방, 안보의 중요한 의사결정 수준에 초점을 맞추고 있음을 보여준다. 참가자 구성은 또한 대화가 지역의 전략 및 안보 문제의 다양한 범위를 다룰 수 있는 역량을 갖추고 있음을 보여준다

회담의 가장 중요한 발표된 성과는 4개국이 평화와 지역 안보를 포함한 양자 및 다자 협력을 강화할 목적으로 대화를 지속하기로 합의한 것이다. 최종 성명은 실행 메커니즘, 상세 의제 또는 공동 안보 기관 설립에 대한 구체적인 합의를 언급하지 않지만, 협의 지속에 대한 합의는 네 명의 영향력 있는 지역 행위자 간의 정기적인 소통 채널 구축을 위한 첫 걸음으로 평가될 수 있다

이 과정의 중요성은 일부 참가국 간의 견해 차이와 과거 경쟁을 고려할 때 더욱 분명해진다. 이란과 사우디아라비아는 최근 몇 년간 관계 회복과 긴장 완화의 길을 걸어왔으며, 터키와 파키스탄의 동시 참여는 협의 범위를 양자 관계를 넘어 확장하고 공동 안보 문제를 검토할 수 있는 기반을 제공할 수 있다. 그러나 이 잠재력을 지속 가능한 협력으로 전환하려면 차이점을 관리하고 공동의 실현 가능한 이익을 정의해야 한다

전략적 관점에서 테헤란 회담은 지역 국가들이 지역 안보를 보장하는 접근 방식과 일치한다; 상호 신뢰 강화, 지역 행위자의 책임 증가, 외부에서 강요된 안보 질서에 대한 의존 감소를 강조하는 접근 방식이다. 이 틀에서 불안정의 뿌리, 시온주의 정권의 점령과 확장주의, 그리고 미국과 이 정권의 이란에 대한 군사적 침략의 결과를 검토하는 것은 향후 대화의 중요한 축 중 하나가 될 수 있다; 비록 발표된 성명은 회의에서 논의된 주제에 대한 세부 사항을 제공하지 않는다

궁극적으로 테헤란 이니셔티브의 성공의 주요 기준은 단순한 회담 개최가 아니라 대화의 지속과 지역 안보 분야에서의 실질적 합의의 점진적 달성일 것이다. 4개국이 초기 이해를 정기적 협의, 위기 관리 협력, 신뢰 구축 메커니즘으로 전환할 수 있다면, 이 회담은 내생적 지역 안보 형성을 향한 효과적인 걸음이 될 수 있다; 그 실현은 정치적 의지와 차이점에 대한 당사자의 유연성 정도에 달려 있는 길이다