ABNA 통신이 알자지라를 인용해 보도한 바에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령은 이 나라 의회 중간선거를 앞두고 다시 한 번 선전 연설에서 약속했다: 이란에서의 전쟁은 곧 끝날 것이며 그 결과 휘발유 가격이 하락할 것이다!

미국 대통령은 테헤란의 핵 프로그램의 평화적 성격을 언급하지 않고 주장했다: 이란이 핵무기를 얻도록 허용해서는 안 된다; 그리고 이 전쟁은 가능한 어떤 방식으로든 끝날 것이다.

도널드 트럼프는 자신이 저지른 범죄 목록에서 자신을 면죄부하려 애쓰며 우스꽝스러운 주장으로 다음과 같이 주장했다: 나는 이란과의 전쟁을 시작하지 않았다; 이란은 수년 동안 공격적 행동을 해왔고 많은 미국인들의 죽음을 초래했다.

트럼프는 주장했다: 우리는 이란이 결코 그리고 어떤 상황에서도 핵무기를 얻지 않을 것이라는 보장을 받기를 원한다!

미국과 시오니스트 정권은 1404년 에스판드월 9일에 이란에 대한 침략을 시작했다. 테헤란도 응답으로 공격을 감행했다. 양측은 호르다드월 중순에 충돌 중단을 위한 양해각서에 도달했지만 얼마 후 미국 측의 의무 위반으로 상호 공격이 재개되었다. 직접적인 충돌의 중단에도 불구하고 분쟁은 최종 합의 없이 계속되고 있으며 워싱턴은 자신들의 생각대로 테헤란에 대한 경제적 압력을 추구하고 있다.