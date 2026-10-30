미국의 절망: G20에 항로 보호 요청

ABNA 통신의 보도에 따르면, «마르코 루비오» 미국 국무장관은 X에 다음과 같이 썼다: 오늘 G20 외무장관 회의에서 나는 해상 안보와 식량 안보가 경제 안보의 기초임을 분명히 강조했다.

워싱턴의 이란 영토에 대한 침략이 호르무즈 해협의 불안정과 세계 식량 및 에너지 공급망의 혼란의 원인이 된 상황에서 미국 국무장관은 덧붙였다: 미국은 «미국 우선» 의제의 틀 안에서 파트너국들이 항로를 보호하고 식량 안보를 강화하며 지정학적 위기의 경제적 영향을 줄이도록 장려하고 있다.

G20 외무장관 회의는 2026년 10월 30일과 31일(1405년 아반월 8일과 9일) 미국의 주최로 조지아주 애틀랜타시에서 개최된다. 이 회의의 의장은 미국 국무장관이 맡으며 세계 경제의 도전, 에너지 및 식량 안보, 항로 보호, 공급망 강화, 지정학적 위기의 경제적 영향 등의 주제가 의제에 포함되어 있다.

이 회의는 우크라이나 전쟁, 서아시아 정세, 러시아와의 관계에 대한 G20 회원국들의 의견 차이가 국제 협력에 그림자를 드리우고 있는 상황에서 개최된다.

G20은 세계의 중요한 경제 문제에 대한 대화와 조정을 위한 국제 포럼으로, 19개국과 유럽연합 및 아프리카연합이 회원으로 가입되어 있다. 이 그룹의 정상회의도 2026년 12월 14일과 15일(1405년 아자르월 23일과 24일) 미국 마이애미에서 개최될 예정이다.