ABNA 통신: 팔레스타인 이슬람 지하드 운동의 부사무총장 모하마드 알-힌디는 «알-마야딘»을 위한 독점 기고문에서 «시오니스트 이데올로기가 백악관을 지배하고 인류에게 가장 큰 위험이 되었다»고 밝히며, 미국과 이스라엘은 이스라엘과 서방의 이익에 봉사하기 위해 축출된 샤와 같은 괴뢰 정권을 다시 이란에서 집권시키기 위해 이란을 공격했지만 지금까지 실패했다고 강조했다.

알-힌디는 이란에 대한 이전 두 차례 전쟁의 패배를 이란의 책임자들과 체제의 단결의 증거로, 군사 전쟁에서의 실패 후 미국의 경제적 질식 정책을 이란 국민의 의식, 단결, 자신들의 혁명에 대한 헌신의 증거로 보았으며, 트럼프의 공개된 야심은 이란과 페르시아만에 국한되지 않는다고 강조했다. 그는 미국과 이스라엘의 이란 공격을 이란이 원자 무기를 보유하도록 초대하는 것과 같다고 보았으며 트럼프와 네타냐후의 현재 모델은 세계에서 실패해야 한다고 강조했다.

이 팔레스타인 이슬람 지하드 관계자는 이란에 대한 자본주의의 야만적 정책이 동요하고 있다고 밝히며, 미국과 시오니스트 정권의 이란에 대한 전쟁의 패배는 서방이 시오니스트 로비로부터 해방되는 시작, 시오니즘[이스라엘]의 죽음, 그리고 미국 제국의 몰락의 (시작)이 될 것이라고 강조했다.