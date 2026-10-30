헤즈볼라, 레바논 폭발물 화물 사건 기소장에 반응

ABNA 통신이 알자지라를 인용해 보도한 바에 따르면, «후세인 알-하지 하산» 레바논 의회 헤즈볼라 대표는 이 나라에서 압수된 폭발물 화물 사건에서 발부된 기소장을 비판하고 그것을 부당하며 정치적 압력의 영향을 받은 것으로 간주했다.

알-하지 하산은 발부된 기소장이 점령에 대한 저항권을 보장하는 법률 및 세계인권선언과 모순된다고 강조했다.

그는 덧붙였다: 이 기소장의 조항들은 알려진 정치적 명령의 영향 아래 있으며 따라서 그것을 공정하고 법적 기준에 기반한 조치로 볼 수 없다.

이 발언은 레바논 사법 기관이 대규모 폭발물 화물 발견 사건에서 13명에 대한 기소장을 발부한 후 나왔다.

AP 통신의 보도에 따르면, 이 화물에는 약 780킬로그램의 폭발물이 포함되어 있었으며 베이루트에서 베카 계곡으로 가는 도로의 검문소에서 트럭 안에서 발견되어 압수되었다. 이 사건에서 2명이 체포되었고 다른 11명, 그중 5명은 가명으로, 궐석 재판으로 추적되고 있다.

이 사건에서 제기된 혐의는 국가의 내부 안보에 대한 위협, 무기 및 폭발물 보관, 레바논 정부의 권위를 약화시키려는 목적의 불법 단체 결성 등을 포함한다.

헤즈볼라는 폭발물 화물의 소유권을 확인하고 이 물자가 점령군에 대항하기 위한 것이었다고 발표했다. 이 운동은 또한 화물의 반환과 체포된 사람들의 석방을 요구했다.

폭발물 화물 사건은 이 나라의 친서방 정부가 미국과 시오니스트 정권의 명령에 따라 저항의 무장해제를 추구하고 있는 상황에서 레바논에서 제기되었다.