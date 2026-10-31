아랍 공동 명부: 네타냐후 내각을 밀어내는 준비가 되어 있다

아브나 통신이 알-마야딘을 인용해 보도한 바에 따르면, 이스라엘 정권의 의회 선거에서 아랍 정당 공동 명부의 의원 파텐 그타스는 현재 이 정권의 정치적 갈등이 인종주의와 네타냐후의 파시스트 내각을 밀어내는 것에 관한 것이라고 강조했습니다. 정권은 오늘날 갈림길에 서 있으며, 이전에도 아랍 정당 공동 명부는 네타냐후를 밀어내는 데 역할을 했고 그의 내각을 없애기 위해 어떤 조치든 취할 준비가 되어 있습니다.

그타스는 덧붙였습니다: 우리는 네타냐후에 대한 야당 흐름으로서 변화 진영과 협상할 준비가 되어 있으며, 먼저 이스라엘 의회 의장 교체에 합의해야 합니다.

그녀는 말했습니다: 새 의회 의장 선출은 정치 그룹에게 첫 번째 시험이 될 것입니다. 우리는 네타냐후가 정치 그룹을 자신의 편으로 끌어들이기 위해 새로운 전쟁을 일으킬 것을 우려하고 있습니다. 이스라엘의 정치 위기 탈출은 모든 전선에서의 패배한 전쟁을 포함한 외교 정책 문제 해결과 관련이 있습니다.

아랍 정당들은 공동 명부와 통합 명부의 틀 안에서 19석을 확보했습니다.