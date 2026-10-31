아브나 통신 보도에 따르면, 외교부 대변인 에스마일 바가이는 트럼프가 미국의 51번째 주라고 부르는 캐나다에 대한 답변으로 소셜 네트워크 중 하나의 자신의 계정에 다음과 같이 썼습니다: 아랍에미리트는 1971년에 설립되었습니다. 그럼에도 불구하고, 아부무사, 대툰브, 소툰브에 관한 광범위한 역사적 증거, 지리적 사실 및 문서화된 증거에도 불구하고, 그들은 여전히 이 이란 섬들의 소유권을 주장하고 있습니다. 이 섬들의 이란 귀속은 이 연방의 설립 수천 년 전으로 거슬러 올라갑니다. 주목할 점은 캐나다 총리도 이 근거 없는 주장을 반복하기로 결정했다는 것입니다!

그는 덧붙였습니다: 캐나다는 다른 어떤 나라보다도 영토 보전과 국가 주권의 중요성을 이해해야 합니다. 왜냐하면 이 나라의 역사는 1812년 전쟁 중 미국의 침공, 1849년 몬트리올 합병 선언 발표, 그리고 최근 몇 년간 캐나다를 미국의 51번째 주로 만들겠다는 도널드 트럼프의 반복적인 위협과 얽혀 있기 때문입니다.

바가이는 계속해서 말했습니다: 남쪽 이웃의 야심에 맞서 자국의 영토 보전을 수호하기 위해 2세기 이상 노력해 온 나라가 어떻게 조작된 분쟁에서 한쪽 편을 들고 위험한 모험의 전형인 근거 없는 영토 주장을 지지할 수 있습니까?

그는 지적했습니다: 영토 보전과 역사적·법적 사실에 대한 존중이 캐나다에게 근본적인 원칙입니까, 아니면 이러한 원칙들은 자국의 주권이 위협받을 때만 중요한 것입니까?

마지막으로 그는 지적했습니다: 캐나다는 그러한 행동으로 실제로 자신이 앉아 있는 나뭇가지를 자르고 있다는 것을 깨닫지 못하고 있습니까?