ABNA 통신이 스푸트니크를 인용해 보도한 바에 따르면, 러시아 대통령의 투자 및 대외 경제 협력 담당 특별 대표이자 모스크바 직접투자기금 대표인 키릴 드미트리예프는 생활비 상승에 대한 항의 과정에서 독일 프랑크푸르트시의 상점들이 약탈당했다는 소식에 반응하여 소셜 네트워크 X에 다음과 같이 썼다: 예상대로, 러시아 가스에 대한 무책임한 거부로 인한 EU의 높은 에너지 운반체 가격은 탈산업화, 소요 사태, 약탈을 의미한다.

러시아 대통령의 특별 대표는 이어서 덧붙였다: 이 인과관계는 또한 자기 파괴적인 이민 조치와 실수를 바로잡기를 완강히 거부하는 데서 비롯된다.

한편, 어젯밤 독일 특히 프랑크푸르트에서의 항의 과정에서 상점들이 약탈당했다.

이 사건들의 공개된 영상에서 얼굴을 가린 사람들이 유리가 깨진 상점에 들어가 있는 물건들을 가지고 나간다.

독일에서의 이러한 항의는 차별과 사회적 격차에 반대하여 열렸다.

이전에도 프랑스에서 그러한 영상이 전송되었는데, 이 나라의 명품 매장들이 시위자들에 의해 약탈당했다.