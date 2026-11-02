개인 공격과 거짓 주장; 경쟁 마지막 날들의 공화당 접근법

ABNA 통신의 보도에 따르면, 뉴욕타임스 신문은 공화당 후보자들이 선거 경쟁 마지막 날들에 라이벌에 대한 개인 공격과 거짓 주장을 격화시켰다고 보도했다. 이는 물가 상승에 대한 불만 증가와 도널드 트럼프의 인기 하락 상황에서 추구되는 접근법이다.

이 신문에 따르면, 많은 공화당 후보자들이 트럼프의 정치 스타일을 모방하고 있다. 이 스타일은 미국 정치에서 용인되는 언사의 경계를 바꾸었다. 이러한 공격이 당 내에서 광범위한 반응을 얻지 못한 반면, 일부 공화당원들은 그 결과에 대해 우려를 표명했다.

애리조나주 전 공화당 상원의원이자 트럼프 비판자인 제프 플레이크는 이 과정을 «끔찍하다»고 표현하며 공화당의 정치적 수사가 뻔뻔함과 모욕의 새로운 수준에 도달했다고 말했다.

중도 유권자의 반응에 대한 우려

정치 관찰자들은 이 전략이 그러한 수사를 극단적이고 모욕적이라고 보는 중도 유권자들을 공화당으로부터 멀어지게 할 수 있다고 경고했다. 비록 이 당의 투표 기반을 동원할 수는 있다.

뉴욕타임스는 또한 민주당의 공화당원에 대한 개인 공격, 즉 그들을 부패로 고발하는 것을 언급했지만, 현 선거에서 공화당 공격의 강도가 더 두드러졌다고 썼다.

공화당 내 제한적 항의

플레이크는 이 수사의 확산을 당 내 절망감과 트럼프 모방의 결합에서 비롯된 것으로 보았다. 일부 경쟁에서 공화당원들도 공격적인 광고에 항의했다.

메인주 공화당 상원의원 수잔 콜린스는 민주당 라이벌에 대한 라디오 광고 방송 중단을 요구했는데, 그 광고는 그녀의 출산 문제를 언급했다.

미시간 경쟁에서의 이슬람 혐오 공격

이 신문은 또한 미시간주 민주당 후보 압둘사이드에 대한 이슬람 혐오 공격을 다루며, 민주당이 상원 통제를 위한 민감한 경쟁에 대한 이러한 공격의 영향을 우려하고 있다고 썼다.

뉴욕타임스는 이와 관련하여 2008년 선거를 언급했는데, 당시 공화당 대통령 후보 존 매케인은 한 여성의 버락 오바마에 대한 이슬람 혐오 발언에 반응하여 민주당 라이벌을 옹호했었다.