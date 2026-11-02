현 상황에 대한 트럼프의 분노; 미국 대통령이 희생양을 찾고 있다

ABNA 통신의 보도에 따르면, 애틀랜틱지가 미국 대통령의 조언자들을 인용해 보도하기를, 그가 미국의 피트 헤그세스 국방장관과 이 나라 합동참모본부 의장의 성과에 대해 친구들에게 묻고 있다고 한다.

이 보도에 따르면, 트럼프는 보통 미국 관리들의 임명이나 해임을 결정하기 전에 친구 그룹의 의견을 묻는다.

트럼프 측근들도 헤그세스가 이란과의 전쟁의 현장 현실에 대해 솔직하지 않았고 트럼프가 듣고 싶어 했던 것들을 그에게 말했다고 발표했다.

미국 관리들은 애틀랜틱지와의 대화에서 트럼프가 자신들의 메시지가 사람들에게 제대로 전달되지 않고 필요한 효과를 갖지 못하는 것에 분노하고 있으며 이란과의 전쟁을 자신의 정치적 교착 상태의 요인 중 일부로 간주한다고 강조했다. 그는 희생양을 찾고 있으며 그 희생양을 이란과의 전쟁이 신속하고 효과적일 것이라고 주장했던 관리들 중에서 선택하고 있다.

트럼프의 측근들은 또한 이란에 대한 위협만으로도 이 나라를 협상 테이블로 되돌릴 수 있다는 희망이 있다고 말했다!