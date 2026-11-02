이스라엘 장군: 현 상황에서 이란에 대한 재공격은 무의미하다

ABNA 통신이 러시아 투데이를 인용해 보도한 바에 따르면, 이스라엘 정권의 해군 전 사령관이자 베긴-사다트 전략연구센터 연구원인 «엘리에제르 마롬»은 해당 정권의 라디오 103FM과의 인터뷰에서 이란에 대한 어떤 새로운 공격도 이 나라의 핵 문제에서 가시적인 성과를 가져오지 못할 것이라고 말했다.

그는 이란이 핵무기 보유를 향해 곧 움직일 것이라는 정확한 정보가 없는 한, 현 상황에서 이란에 대한 또 다른 공격을 해서는 안 된다고 강조했다.

마롬은 이에 대해 다음과 같이 말했다: «내 생각에 그러한 공격의 손해는 이익보다 클 것이며, 현재로서는 공격을 권장하지 않는다.»

이 이스라엘 정권의 전 군 관계자는 또한 테헤란에게 핵 문제의 중요성을 언급하며, 이란이 이 문제를 주요 카드로 보유하고 있으며 그것을 포기하지 않을 것이라고 밝혔다.

그는 이어 미국의 제한적인 공격조차도 이란의 연료 및 에너지 시설에 대한 반응을 동반할 수 있다고 경고했다. 그의 말에 따르면 이는 세계 에너지 가격 상승과 대립 종결을 더 어렵게 만들 수 있다.