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뉴욕타임스의 트럼프 수천 개 연설 분석: 저속하고, 무의미하고, 모순적

3 11월 2026 - 12:27
News ID: 1886089
Source: ABNA
뉴욕타임스의 트럼프 수천 개 연설 분석: 저속하고, 무의미하고, 모순적

뉴욕타임스 신문은 지난 1년 동안 트럼프의 수천 개 연설과 입장을 조사하여 이 연구의 결과를 지적했다.

아브나 통신의 보도에 따르면, 뉴욕타임스가 인공지능을 사용하여 미국 대통령 도널드 트럼프의 작년부터 현재까지 6,500개 이상의 연설과 입장을 조사한 분석은 그의 말투가 2016년 처음 대통령 선거 후보가 되었을 때와 비교하여 더 저속해지고 일관성이 떨어졌음을 보여준다.

이 보고서에 따르면, 선거 집회와 백악관에서의 트럼프 발언 조사는 대부분의 경우 놀라웠으며 이러한 연설에서 그의 고령의 영향과 정신적 안정성에 관한 많은 질문을 제기한다.

뉴욕타임스는 덧붙였다: 이 연구의 결과는 때때로 트럼프가 건망증에 걸린 것처럼 보이고 자신의 말을 반복한다는 것을 보여준다. 그는 2016년 첫 대통령 출마 기간과 비교하여 더 말이 많아졌고, 저속한 표현을 더 많이 사용하며, 문제를 일반화하는 경향이 더 강하다.

트럼프의 긴 연설은 많은 경우 더 혼란스럽고 일관성이 없어 보인다. 그는 참석자들을 혼란스럽게 하고 그의 정확한 의도가 무엇인지 질문하게 만드는 발언을 하거나, 그의 주요 목적과 모순되는 것 같은 말을 한다.

예를 들어, 트럼프는 백악관의 새 축하 홀에서 이렇게 말했다: 스페인 혈통을 가진 사람만이 가장자리에서 떨어져도 살아남을 수 있다! 또는 호르무즈 해협의 이름을 잘못 발음하여 "호르몬 해협"이라고 불렀다.

그는 최근 테네시주에서 열린 대규모 집회에서 놀라움을 표하며 이렇게 말했다: 나는 가장 어리석은 말을 할 수 있고 여러분은 나에게 박수를 보내며 말한다: 우리는 당신을 매우 사랑해요.

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