뉴욕타임스의 트럼프 수천 개 연설 분석: 저속하고, 무의미하고, 모순적

아브나 통신의 보도에 따르면, 뉴욕타임스가 인공지능을 사용하여 미국 대통령 도널드 트럼프의 작년부터 현재까지 6,500개 이상의 연설과 입장을 조사한 분석은 그의 말투가 2016년 처음 대통령 선거 후보가 되었을 때와 비교하여 더 저속해지고 일관성이 떨어졌음을 보여준다.

이 보고서에 따르면, 선거 집회와 백악관에서의 트럼프 발언 조사는 대부분의 경우 놀라웠으며 이러한 연설에서 그의 고령의 영향과 정신적 안정성에 관한 많은 질문을 제기한다.

뉴욕타임스는 덧붙였다: 이 연구의 결과는 때때로 트럼프가 건망증에 걸린 것처럼 보이고 자신의 말을 반복한다는 것을 보여준다. 그는 2016년 첫 대통령 출마 기간과 비교하여 더 말이 많아졌고, 저속한 표현을 더 많이 사용하며, 문제를 일반화하는 경향이 더 강하다.

트럼프의 긴 연설은 많은 경우 더 혼란스럽고 일관성이 없어 보인다. 그는 참석자들을 혼란스럽게 하고 그의 정확한 의도가 무엇인지 질문하게 만드는 발언을 하거나, 그의 주요 목적과 모순되는 것 같은 말을 한다.

예를 들어, 트럼프는 백악관의 새 축하 홀에서 이렇게 말했다: 스페인 혈통을 가진 사람만이 가장자리에서 떨어져도 살아남을 수 있다! 또는 호르무즈 해협의 이름을 잘못 발음하여 "호르몬 해협"이라고 불렀다.

그는 최근 테네시주에서 열린 대규모 집회에서 놀라움을 표하며 이렇게 말했다: 나는 가장 어리석은 말을 할 수 있고 여러분은 나에게 박수를 보내며 말한다: 우리는 당신을 매우 사랑해요.