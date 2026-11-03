이스라엘 관리의 이란에 대한 전쟁 선동 경고

아브나 통신의 보도에 따르면, 히브리어 신문 "마아리브"는 시오니스트 정권의 전 총리 에후드 바락을 인용하여 이란에 대한 위협의 확대를 언급하고 또 다른 군사 작전 개시의 동기가 단지 이스라엘의 안보 고려에서 비롯된 것이 아니라고 강조했다.

바락은 네타냐후가 시오니스트 정권을 전쟁으로 끌어들이려 한다고 강조했다. 문제는 그가 성공하지 못하면 심각한 결과가 초래되고 이 조치가 이란을 강화시키는 결과를 낳을 것이라는 점이다.

그는 덧붙였다: 우려스러운 것은 이것이 권력 유지를 위해 행해진다는 것이다. 앞으로 6~8주 안에 내각이 구성되기 전에 이란에 대한 즉각적인 조치가 필요하다고 할 만한 정보는 없다.

바락은 또한 지적했다: 그러한 인위적인 전쟁은 이스라엘에 비상사태를 조성하고 크네셋 의원들의 통상적인 선서 과정을 심각하게 방해한다. 전시에 내각은 집회 금지 명령을 발할 권한이 있다. 이란인의 관점에서 정당한 표적으로 간주되는 미리 정해진 사건은 크네셋 의원들의 선서식을 취소할 수 있다. 이는 통합 내각 구성을 요구하는 물결을 일으키고 사무의 진행을 심각하게 방해할 수 있다.