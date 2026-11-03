아브나 통신이 레바논 신문 알아흐바르를 인용해 보도한 바에 따르면, 시오니스트 정권의 침략에 대해 심각한 반응을 보이지 않는 자칭 시리아 정권의 외무장관 아사드 알샤이바니는 시리아 남부의 국가 건설 과정이 존재론적 도전에 직면해 있음을 인정했다. 왜냐하면 2년도 안 되어 천 건 이상의 이스라엘 침략을 겪었기 때문이다.

시리아 외무장관은 자국이 사우디아라비아, 파키스탄, 터키가 서명한 메카 방위 협정 가입 가능성을 검토하고 있다고 발표했다.

알샤이바니는 바레인 수도에서 열린 연례 "마나마 대화" 회의에서 말했다: 현재 시리아의 메카 연합 가입을 평가하기 위한 논의가 진행 중이다.

그는 시리아가 지역 안보에 관한 의사결정 테이블에서 자신의 위치와 지위를 얻기 위해 분쟁의 참호에서 벗어났다고 덧붙였다.

알샤이바니는 동시에 시오니스트 정권의 시리아 영토에 대한 침략을 무시하며 말했다: 진정한 안보는 자국민을 보호할 능력을 가진 국가들에서 나타난다. 서로의 주권을 존중하는 이웃과 어려운 시험 앞에서도 흔들리지 않는 조약에서 나타난다.

시리아 외무장관은 국경 보호에 훈련된 병력과 첨단 장비가 필요하다고 지적했다. 국경을 초월한 밀수 네트워크에 대응하려면 정보 교환과 작전 조정이 필요하며, 이것이 국가의 주권을 유지하고 민간인의 생명을 보호할 수 있다.

알샤이바니는 다시 "2024년 12월 8일 이전의 경계선으로의 복귀와 1974년 병력 분리 협정의 활성화"를 촉구하며 "골란은 시리아의 땅이며 결의안 497이 이 문제의 주요 기준이다"라고 강조했다.