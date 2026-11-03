바카이: 호르무즈 해협은 봉쇄 종료와 이란의 요구 실현 없이는 열리지 않는다

메흐르 통신 기자에 따르면, 에스마일 바카이 외교부 대변인은 주간 기자회견에서 밝혔다: 우리 지역의 사태는 빠르게 계속되고 있으며, 서아시아 변화의 중심은 점령된 팔레스타인이고, 우리 지역의 불안정 원인도 시오니스트 정권이다.

그는 덧붙였다: 오늘 10명 이상의 팔레스타인인이 순교했다. 겨울철을 앞두고 팔레스타인 난민들의 문제는 참혹하며, 사람들에게 컨테이너 설치조차 허용하지 않는다. 우리는 범죄와 학살의 정상화라는 위험한 현상에 직면해 있다. 팔레스타인인들이 하나의 숫자로 변했다는 것은 국제사회가 이러한 범죄에 대해 책임이 있으며 입장을 취해야 함을 보여준다.

바카이는 카타르의 중재와 협의 결과에 대해 말했다: 외교차관의 도하 방문은 이란과 카타르 간의 교류를 촉진하기 위한 것이었고, 대화는 계속되고 있으며, 사안은 복잡하고, 시간의 경과도 시간의 역동성을 고려할 때 복잡성을 더했다. 메시지 교환은 계속되고 있으며, 미국이 결정해야 한다; 우리는 필요한 모든 것을 합리적인 형태로 미국 측에 전달했다. 우리가 요구에 대해 말할 때, 그 이행에 필요한 조건은 지역에 안보가 회복되는 것이다. 이란이 자신의 요구가 먼저 이행되어야 한다고 주장하는 것은 국가 이익을 위한 것일 뿐만 아니라 지역과 호르무즈 해협에 안보를 회복하기 위한 합리적인 관점이다.

바카이는 이란의 반유대주의 주장에 대해 말했다: 반유대주의 혐의는 이란에 어울리지 않으며 기본적으로 유럽적 현상이다. 그들은 상투적인 혐의를 끊임없이 반복하고 대중 매체도 이것을 반복한다. 야즈드 시에는 13–14개의 유대교 회당이 있고, 이란 전역에는 100개의 유대교 회당이 있다. 우리는 유럽인들에게 유럽 수도들의 회당을 철조망으로 덮게 된 것이 무엇을 했는지 물어야 한다. 유럽 국가들은 정신을 차려야 한다.