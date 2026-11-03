아라그치: 이웃 국가들이 우리의 우선순위입니다

아브나 통신의 보도에 따르면, 세예드 압바스 아라그치는 자신의 개인 페이지에 메시지를 게시하며 다음과 같이 썼다: 아슈하바트에서 세르다르 베르디무하메도프 대통령과 만나고 친구이자 동료인 라시드 메레도프 외무장관과 건설적인 대화를 나눌 수 있어 기쁩니다.

그는 덧붙였다: 우리의 공동 역사와 깊은 문화적 유대는 협력 확대를 위한 견고한 기반을 제공합니다.

아라그치는 강조했다: 우리의 이웃 국가들이 우리의 우선순위입니다.