트럼프의 시인: 이란에 대한 전쟁은 선거 패배의 요인 중 하나였다

ABNA 통신 보도에 따르면, CBS 뉴스는 트럼프를 인용해 보도했다. 나는 민주당이 나와 협력하려는 경향이 있다고 믿는다. 그렇지 않으면 나는 모든 것에 거부권을 행사할 것이다.

그는 또한 이란에 대한 전쟁에 관한 이전 입장을 반복하며 다음과 같이 말했다. 이란과의 전쟁은 내가 결정하고 끝났다고 말할 때 끝날 것이다.

트럼프는 폭스 뉴스를 언급하며 다음과 같이 말했다. 이러한 패배는 이 네트워크에 해당한다. 왜냐하면 그것은 야당 민주당 인사들을 초대하고 있었기 때문이다!

그는 시인했다. 이란 사안이 공화당 패배의 요인 중 하나였다고 믿지만 미국인들은 이 점에서 우리의 행동의 중요성을 인식하고 있다! 이란에 대한 우리의 임무는 끝나지 않았으며 이 점에서 조치를 취할 수도 있고 취하지 않을 수도 있다.

트럼프는 선거 패배의 무거운 짐을 줄이기 위해 앞으로 도피하며 다음과 같이 말했다. 나는 선거 결과를 나 자신에 대한 개인적 패배로 생각하지 않는다. 나는 모든 선거 경쟁의 결과를 받아들이고 민주당에 축하를 전한다.

또한 CNN 웹사이트는 보도했다. 화요일 저녁 유권자들이 미국 대통령 도널드 트럼프에게 무거운 선거 타격을 가한 가운데, 그는 이러한 전개에 대한 반응으로 소셜 네트워크에서 "정치 평론가"가 될 의사가 있다고 발표했다.

트럼프는 소셜 네트워크 트루스 소셜에 보낸 메시지에서 다음과 같이 썼다. 나는 정치 평론가가 되어 이 후보들의 승리와 패배 이유에 대해 긍정적 측면과 부정적 측면 모두에서 논평할 의사가 있다.