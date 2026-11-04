ABNA 통신이 알-나슈라를 인용해 보도한 바에 따르면, 시리아 내무부는 레바논 헤즈볼라에 대한 선동을 이어가는 가운데 이 나라의 일반 정보국이 국내 안보군과 협력하여 홈스 정유 공장을 겨냥한 테러 계획을 저지했다고 주장했다.

줄라니 테러 정권은 헤즈볼라에 연계된 핵심 조직이 이 계획의 배후에 있었다고 주장했다.

이 부의 성명에 따르면, 안보 작전으로 이 계획에 연루된 핵심 조직의 구성원들이 체포되고 정유 공장 공격에 사용하기 위해 준비된 그들이 소지한 폭발물이 발견되었다.

줄라니 정권은 얼마 전부터 레바논 헤즈볼라에 대한 선동과 시리아와 레바논 관계의 위기 조성을 위해 행동에 나섰다.

레바논 헤즈볼라의 미디어 부서는 줄라니의 국내 안보군 성명에서 제기된 "주장된 핵심 조직"과 이 정당의 관계에 관한 혐의를 완전히 부인했다.

헤즈볼라는 시리아 영토에서 어떠한 존재나 관계도 없으며 시리아의 안보와 안정을 교란하는 활동과 어떠한 관계도 없다고 강조했다.

헤즈볼라는 강조했다. 헤즈볼라의 주요 방향은 레바논과 시리아에 대한 침략과 이 두 나라 영토 일부의 점령을 계속하는 이스라엘 적과 대결하는 것이다. 이 적과 그 확장주의 계획에 대한 대결이 최우선 과제가 되어야 하며, 노력과 입장은 이 길에서 단결되어야 하고 이스라엘의 이익을 보장하는 것 외에 아무런 결과도 낳지 못하는 혐의로 동반되어서는 안 된다.

이전에도 줄라니 정권의 안보 기구는 이 나라의 홈스 정유 공장 공격과 관련하여 레바논 헤즈볼라를 비난한 바 있다. 이 기구는 레바논 헤즈볼라에 연계된 핵심 조직이 이 계획에서 역할을 했다고 주장했다.