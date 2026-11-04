미국 상원의 다수당이 민주당의 손에 넘어갔다

ABNA 통신이 알자지라를 인용해 보도한 바에 따르면, 민주당은 미국 중간선거에서 상원 100석 중 51석을 얻는 데 성공했다.

이로써 아이오와, 노스캐롤라이나, 사우스캐롤라이나, 오하이오, 텍사스 주에서 민주당의 승리 이후 상원의 다수당이 민주당의 손에 넘어갔다.

미국 중간선거에서 공개된 초기 결과에서 민주당은 하원에서 154석을 얻는 데 성공했다.

이는 공화당의 의석 수가 96석에 달하는 가운데 나온 것이다.