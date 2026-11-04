레자이 소장: 이란의 요구에 대한 미국의 답변은 설득력이 없었다

ABNA 통신 보도에 따르면, 최고국가안전보장회의 사무총장인 모흐센 레자이 소장은 소셜 네트워크 중 하나에 게시물을 올리며 다음과 같이 썼다. 이란의 권리와 요구에 대한 미국의 답변은 설득력이 없었다.

그는 덧붙였다. 미국인들은 이란의 일곱 가지 조건에 완전하고 명확하게 답하고 이를 이행해야 한다.

최고국가안전보장회의 사무총장은 강조했다. 이 조건들이 완전히 실현되어야만 호르무즈 해협이 다시 열릴 것이다.