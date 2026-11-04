레자이 소장: 이란의 요구에 대한 미국의 답변은 설득력이 없었다

ABNA 통신 보도에 따르면, 최고국가안전보장회의 사무총장인 모흐센 레자이 소장은 소셜 네트워크 중 하나에 게시물을 올리며 다음과 같이 썼다. 이란의 권리와 요구에 대한 미국의 답변은 설득력이 없었다.
그는 덧붙였다. 미국인들은 이란의 일곱 가지 조건에 완전하고 명확하게 답하고 이를 이행해야 한다.
최고국가안전보장회의 사무총장은 강조했다. 이 조건들이 완전히 실현되어야만 호르무즈 해협이 다시 열릴 것이다.
최고국가안전보장회의 사무총장은 다음과 같이 말했다. 이란의 권리와 요구에 대한 미국의 답변은 설득력이 없었으며, 그들은 이란의 일곱 가지 조건에 완전하고 명확하게 답하고 이를 이행해야 한다.
ABNA 통신 보도에 따르면, 최고국가안전보장회의 사무총장인 모흐센 레자이 소장은 소셜 네트워크 중 하나에 게시물을 올리며 다음과 같이 썼다. 이란의 권리와 요구에 대한 미국의 답변은 설득력이 없었다.
그는 덧붙였다. 미국인들은 이란의 일곱 가지 조건에 완전하고 명확하게 답하고 이를 이행해야 한다.
최고국가안전보장회의 사무총장은 강조했다. 이 조건들이 완전히 실현되어야만 호르무즈 해협이 다시 열릴 것이다.
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