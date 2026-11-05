아브나 통신이 알-아라비야 통신을 인용하여 보도한 바에 따르면, 독일의 요한 바드풀 외무장관은 오늘 수요일 미국 중간선거에서 민주당의 «매우 결정적인» 승리가 중동(서아시아)과 우크라이나의 분쟁을 종식시키기 위한 새로운 이니셔티브 제시로 이어질 수 있다는 희망을 표명했다.

독일 외무장관은 미국 유권자들이 도널드 트럼프를 지지하는 공화당에 역사적 패배를 안긴 다음 날 다음과 같이 말했다. 민주당은 의회 양원에서 다수를 확보함으로써 미국의 정치적 궤도 변경을 추구할 가능성이 높다.

그는 또한 미국과 유럽 간의 긴밀한 협력을 통해 분쟁 해결을 위한 «새로운 이니셔티브를 시작할 새로운 기회»가 마련될 수 있다고 덧붙였다.

이 장관은 또한 트럼프가 부과한 관세와 이란에 대한 미국의 적대적 조치가 생활비 상승과 함께 현재 선거 결과 형성에 역할을 한 것으로 보인다고 지적했다.

바드풀은 다음과 같이 말했다. 애국심이란 민주주의의 적들, 즉 권위주의와 독재를 지지하는 자들에 맞서 이 온건한 흐름을 defending하는 것을 의미한다.