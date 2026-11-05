아브나 통신: 미국 중간선거 결과는 워싱턴에서의 힘의 균형 변화와 공화당의 입지 약화를 보여준다. 이 발전은 도널드 트럼프 행정부의 정치적 방정식에 영향을 미치고 특히 이란에 대한 이 나라의 대결 정책 지속 비용을 높일 수 있다.

상원 경선에서 민주당의 승리와 하원에서 이 당의 전진은 트럼프 행정부의 경제 및 외교 정책 분야 성과가 광범위한 비판에 직면한 상황에서 이루어졌다. 이러한 관점에서 중간선거는 의회 의석을 둘러싼 경쟁을 넘어 미국 대통령의 성과에 대한 일종의 공적 평가로 간주해야 한다.

이란과의 전쟁; 트럼프의 정치적 아킬레스건

미국에서 정치적 논쟁의 가장 중요한 축 중 하나는 이란과의 전쟁의 결과와 그 경제적·안보적 비용이다. 에너지 가격에 대한 우려 증가, 가계 생활 수준에 대한 압력, 분쟁 확대 가능성은 전쟁을 단순한 외교 문제에서 미국 시민의 일상생활에 영향을 미치는 문제로 변화시켰다.

트럼프는 미국의 국내 이익을 우선시하고 비용이 많이 드는 분쟁을 피하겠다는 약속으로 권력에 올랐다. 그러나 그의 행정부가 이란과의 군사적 대결에 들어서면서 이 구호는 심각한 도전에 직면했다. 이러한 상황에서 일부 미국 유권자들은 왜 국가의 재정 자원이 사회에 추가적인 경제적·안보적 비용을 부과할 수 있는 전쟁에 사용되어야 하는지에 대한 질문을 제기하고 있다.